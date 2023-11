Kuhle: Klimaschutz ist "Hassthema" geworden

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" in voller Länge. 14.09.2023 | 74:15 min

Verkehrsminister Wissing (FDP) hat als erster Bundesminister Vertreter der Klima-Bewegung "Letzte Generation" getroffen. Respektvoll und konstruktiv sei das Gespräch gewesen, so die Klimaaktivisten nach dem Treffen. 02.05.2023 | 1:32 min

Neubauer: "Bilanz ist verheerend"

"Ich will dafür keine Dankbarkeit", sagte Kuhle. "Aber ich will zumindest eine Anerkennung der Realität, dass in den letzten zwei Jahren ein Krieg in Europa stattgefunden hat, dass wir eine Situation haben, in der die Leute wirklich voller Wut, Frustration und Entfremdung von der Demokratie unterwegs sind und die Koalition in dieser Zeit trotzdem sagt: 'Wir machen trotzdem Klimaschutz. Das machen wir trotzdem.'"