Bas bei "Lanz": "Ordnungsrufe werden als Trophäen benutzt"

Eine Biografie wie ihre hat in der heutigen Politik eher Seltenheitswert: Tochter eines Busfahrers, Mutter, Hausfrau, aufgewachsen mit fünf Geschwistern, Abschluss an der Hauptschule, Lehre als Schweißerin, dann Ausbildung als Bürohilfe in Duisburg, später Weiterbildung als Ökonomin für Personalmanagement. Es ist eine Geschichte des sozialen Aufstiegs.