Oschmann bei Lanz zu Landtagswahlen: "Osten kein Sonderfall"

Doch der Osten verhalte sich nicht "besonders auffällig": "Die Prognosen, die es für die Landtagswahlen jetzt im Osten gibt , entsprechen ungefähr dem, was man auch in Italien , in Frankreich , in England und den USA beobachten konnte." Die AfD sei die "deutsche Populismus-Variante". Zudem gebe es im Osten einen "viel größeren Stadt-Land-Unterschied als im Westen".