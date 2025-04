Palmer spricht bei "Lanz" von "staatlicher Zechprellerei"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 22. April 2025 in voller Länge.

Die vermeintlich zukünftige Regierungskoalition aus Union und SPD startet nicht unbedingt mit einem Vertrauensvorschuss, aber mit sehr viel Geld. Neben der Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben wurde auch ein Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur von bis zu 500 Milliarden Euro beschlossen.

100 Milliarden davon sollen an die Länder gehen, die das Geld dann an Städte und Kommunen verteilen sollen. Aber wieviel von diesem Sondervermögen kommt schließlich bei den Städten und Kommunen an?