Schleyer-Sohn bei "Lanz": "Mir geht es nur um das Wie"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 20. März 2025 in voller Länge.

Vom 5. September bis zum 18. Oktober 1977 hielt die Entführung von Hanns Martin Schleyer die Bundesrepublik Deutschland in Atem. Ein Kommando der RAF hatte den Präsidenten der Deutschen Arbeitgeberverbände entführt, um inhaftierte RAF-Mitglieder freizupressen.

Niemand müsse verraten werden, "mir geht es tatsächlich nur um das Wie". Seine Mutter und einer seiner drei Brüder seien inzwischen verstorben: "Wir sind ja bloß noch, in Anführungszeichen, zu dritt - und es wäre schon eine Erleichterung, wenn man das wüsste."

Nach der Festnahme Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin, fahndet die Polizei weiter nach ihren beiden Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub.

Schleyer: "Gedächtnisverlust vorhanden"

Schleyer bedauerte: "Und das ist leider, auch in unseren Gesprächen in Skopje, nicht zum Ausdruck gekommen. Es sind Gedächtnislücken, gar keine Frage, die ich uns allen konzediere."

Schleyer und Maier-Witt hatten sich vor acht Jahren in Skopje getroffen, wo die 75-Jährige lebt. Im Februar hatte sie ihre Autobiografie "Ich dachte, bis dahin bin ich tot" veröffentlicht. An den "entscheidenden Stellen" des Buches, so Schleyer, sei "der Gedächtnisverlust vorhanden".