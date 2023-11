Jens Spahn bei Lanz:Judenhass bei Migranten "Teil der Kultur"

Peyman Engels Schilderungen täten "unendlich weh", machten "sprachlos" und "wütend", sagte Spahn. Der CDU-Politiker sprach von "importiertem Antisemitismus", der nicht "angeboren", sondern "angelernt" sei: "Wir haben sehr starke Migration gehabt - in den letzten Jahren, aber auch schon in den Jahren davor - aus einem kulturell geprägten Raum, wo eben Antisemitismus auch Teil der Alltagskultur ist, am Mittagstisch, in zu vielen Moschee-Gemeinden, abends, wo man unterwegs ist."