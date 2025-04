"Markus Lanz": Juso-Chef beharrt auf Personalwechsel

Volkmann plädierte dafür, die EU-Außengrenzen für illegale Migration zu schließen: "Das bedeutet, dass jeder, der ohne Aufenthaltstitel in die EU einreisen möchte, entweder in ein Aufnahmezentrum an der Außengrenze oder in einen sicheren Drittstaat verbracht wird. Und diejenigen, die es bis an die deutsche Außengrenze schaffen, müssen zurückgewiesen werden."