"So wenig politische Führung war noch nie in der Bundesrepublik Deutschland." Theo Waigel, mit 85 Jahren ein Politveteran, kritisierte am Mittwochabend bei "Markus Lanz" den Regierungsstil der Ampel-Koalition , beziehungsweise ihrer Überbleibsel. In einer schwierigen Situation, in der die Welt im Umbruch sei, falle Deutschland als "Führungsmacht in Europa" aus.