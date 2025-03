AfD-Chefin bei "Lanz": "Finanzpolitischer Staatsstreich"

Johannes Winkel, Chef der Jungen Union, widersprach: "Es gibt keine parlamentslose Zeit in unserer Verfassung. Der Bundestag ist legitimiert bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich ein neuer Bundestag konstituiert." Gleichwohl kritisierte Winkel die finanzpolitische Entscheidung seiner Parteiführung "sehr hart": "Dass wir für die Bundeswehr mehr investieren müssen, ist vielen Leuten klar, vielen in der AfD ist es nicht klar."