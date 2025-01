"Sind nicht in Österreich": Weil schließt AfD-Kanzlerin aus

In der Politik sei "alles möglich, in diesen Zeiten ganz besonders". Obwohl die Union in aktuellen Umfragen auf Platz eins, die AfD auf Platz zwei und die SPD auf Platz drei liegt, könne man bei den "vielen Unentschlossenen, die es noch gibt, tatsächlich punkten". Weil gab sich abgeklärt: "Ob es uns gelingt, das werden wir am 23. Februar sehen."