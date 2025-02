Nach dem TV-Duell: Es lagen "leise GroKo-Töne in der Luft"

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 9. Februar 2025 in voller Länge.

Die Kanzlerkandidaten der SPD und Union Olaf Scholz und Friedrich Merz , trafen sich bei ARD und ZDF zu einem ersten TV-Duell vor der Bundestagswahl . Der Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim, Frank Brettschneider, sagte:

Olaf Scholz gibt sich siegesgewiss: Die Wahl sei noch nicht entschieden, die SPD werde in eine starke Position kommen. Friedrich Merz ist sicher: Die Union werde die Wahl gewinnen.

Juli Zeh: "Hatte was von einer Balzveranstaltung"

Juli Zeh, Schriftstellerin und Verfassungsrichterin in Brandenburg

Die Schriftstellerin war der Meinung, der Schlagabtausch der beiden Politiker "hatte was von einer Balzveranstaltung. Ich hatte das Gefühl, die flirten auch miteinander." Für Juli Zeh lagen "leise GroKo-Töne in der Luft."

Ein Duell mit vertauschten Rollen?

Der Chefredakteur der NZZ Deutschland, Marc Felix Serrao, sah bei diesem TV-Duell keinen klaren Gewinner. "Wenn man das vergleicht mit der Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump , wo Biden quasi in den Abgrund gestürzt ist, das war es heute Abend nicht."

Kanzlerkandidat Merz hält den US-Präsidenten für berechenbar unberechenbar. Man müsse Trump ernst nehmen, sagt Kanzler Scholz. Es sei wichtig, in Grönland Präsenz zu zeigen.

Manfred Lütz: "Merz hat sich nicht provozieren lassen"

Manfred Lütz sah das gesamte Duell aus seiner Sicht, nämlich aus der eines Psychiaters. "Aus psychotherapeutischer Sicht müsste dieser Wahlkampf viel mehr über die Frage gehen, ob ein künftiger Kanzler in der Lage ist, psychologisch mit den Problemen fertig zu werden."

"Wenn ich Scholz heute erlebt habe, und ich stelle mir vor, der kommt mit seiner Aktentasche zu Donald Trump, der wird nicht ernst genommen. Während Merz als jemand, der früher mal in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet hat, der aus der Wirtschaft kommt, der fließend Englisch kann, glaube ich, eher eine deutsche Position vertreten kann."

Lütz weiter: "Ich glaube, bei den vielen Autokraten in der Welt ist die psychologische Fähigkeit eines Kanzlers, zum Beispiel Europa zusammenzuhalten, (wichtig). Scholz hat ein Kommunikationsproblem."

Scholz und Merz stimmten in der Außenpolitik in vielen Punkten überein. Es fehlten aber eigene Konzepte im Umgang mit Donald Trump, so USA-Korrespondent Elmar Theveßen.

09.02.2025 | 5:50 min