Lars Klingbeil wird SPD-Fraktionschef im Bundestag

Das hat man schon gemerkt, auch in den Debatten, dass der Sonntag noch ein bisschen in den Knochen steckt und das wird uns lange als Partei, als Fraktion, beschäftigen.

SPD-Bundestagsfraktion nach Wahlniederlage deutlich kleiner

Klingbeil dürfte auch mögliche Koalitionsgespräche mit Union führen

Klingbeil bereits seit 2021 SPD-Parteichef

SPD-Chef arbeitete früher im Wahlkreisbüro von Gerhard Schröder

Klingbeil wurde in Soltau geboren und wuchs im benachbarten Munster auf, einer Kleinstadt mit einem der größten Bundeswehrstandorte Deutschlands. Sein Vater arbeitete als Berufssoldat, seine Mutter als Einzelhandelskauffrau. Klingbeil trat 1996 in die SPD ein, studierte in in Hannover Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie und arbeitete nebenher im Wahlkreisbüro des damaligen SPD-Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Dem Bundestag gehört er seit 2009 an.