Lauterbachs Cannabis-Gesetz: Schüler sind skeptisch

Gesetz super, aber Cannabis schlecht? Ein Spagat für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), bei dem ihm an diesem Dienstag 170 Jugendliche aus der zehnten und elften Jahrgangsstufe vom Berliner Käthe-Kollwitz-Gymnasium zuschauen. In der Aula sitzen sie alle zusammen und dürfen 90 Minuten den Minister fragen, was das alles soll.

Lauterbachs Geständnis: Er ist nicht zuständig

Lauterbach muss gestehen: Die Kontrolle, die Lehrpläne, mehr Personal an Schulen - all das ist Ländersache, er ist gar nicht zuständig. Alle 16 Innen- und 16 Justizminister der Länder seien zwar gegen die Legalisierung gewesen, so Lauterbach. Aber jetzt, da der Pulverdampf verraucht, die Länder sich mit ihrer Niederlage abgefunden und das Gesetz in Kraft sei, würden diese das Gesetz auch umsetzen, da sei er sich sicher. Anton hakt nach: