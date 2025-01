Hausärzte-Gesetz passiert Bundestag: Budget-Deckel fällt weg

Die hausärztliche Versorgung in Städten und auf dem Land soll besser werden. Darauf zielt ein Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ), das der Bundestag in der Nacht zum Freitag beschlossen hat. Es regelt finanzielle Anreize und Vereinfachungen und soll so auch mehr Zeit für neue Patientinnen und Patienten ermöglichen.