Fall Lisa Poettinger: Zu radikal fürs Lehramt?

Bayern prüft anhand von Fragebogen

Als Grund für einen möglichen Ausschluss gibt die bayerische Landesregierung ein Engagement Poettingers in "links-extremistischen Vereinigungen" an. Zudem gebe es in diesem Zusammenhang auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die Klimaaktivistin.

Wer in Bayern im Staatsdienst arbeiten will, muss einen Fragebogen ausfüllen, mit dem die Verfassungstreue geprüft wird. Teil davon ist auch die Frage, ob man Mitglied in einer extremistischen Organisation ist. Welche Organisationen darunter zu verstehen sind, wird in einer Anlage des Fragebogens deutlich - die Liste ist lang. Unter anderem werden die Linksjugend ('solid), Rote Hilfe e.V. oder das "Offene Antikapitalistische Klimatreffen München" aufgeführt.