Prognose der Kultusminister: Lehrermangel noch bis 2033

2024 fehlten demnach 17.374 Lehrer an deutschen Schulen , im kommenden Jahr sind es laut Prognose 11.690. Besonders groß ist der Mangel an Lehrern laut KMK im Sekundarbereich I (Klasse 6 bis 10 beziehungsweise 9 an weiterführenden Schulen) und II (Oberstufe) sowie an den beruflichen Schulen. In den Grundschulen und an sonderpädagogischen Schulen wird der Mangel voraussichtlich 2026 behoben sein.