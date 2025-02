50 Prozent Rheinmetall und 50 Prozent Leonardo: Die deutsch-italienische Kooperation Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) will künftig hochmoderne Panzer bauen.

In der Rüstungsbranche gibt es einen neuen Player: Das Gemeinschaftsunternehmen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) . Beteiligt sind zu jeweils 50 Prozent Rheinmetall und Leonardo. Seinen Hauptsitz wird LRMV künftig in Rom haben.

Was erhoffen sich Rheinmetall und Leonardo von der Partnerschaft?

Der Ukraine-Krieg hat die sicherheitspolitische Lage in Europa grundlegend verändert und zu einer erhöhten Nachfrage nach militärischer Ausrüstung geführt. Die Bündelung der Kompetenzen beider Unternehmen ermöglicht es, hochmoderne und wettbewerbsfähige militärische Fahrzeuge zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen des italienischen Marktes als auch internationaler Kunden gerecht werden.

Zudem eröffnet die Partnerschaft beiden Unternehmen den Zugang zu neuen Märkten und stärkt ihre Position im globalen Wettbewerb. Für den Verteidigungs- und Sicherheitsexperten Nico Lange liegt "die Zukunft der europäischen Rüstungsindustrie in solchen nationalen Partnerschaften."

Rüstung: Gibt es ähnliche Kooperationen in Europa?

Der Wunsch aus Brüssel laute zwar, diese Aufgabe gesamteuropäisch zu meistern, die Realität aber zeige derzeit ein anderes Bild, erklärt Lange. "Was wir bei der Industrie sehen, ist, dass bestimmte Unternehmen aus bestimmten Staaten zusammenarbeiten. Deutschland und Norwegen bei der U-Boot-Produktion, Deutschland und Frankreich bei einer neuen bodengebundenen Rakete und jetzt Deutschland und Italien bei der Entwicklung eines Kampfpanzers."

Mit einem erwarteten Jahresumsatz von zunächst rund zwei Milliarden Euro, der perspektivisch auf vier Milliarden Euro ansteigen soll, positioniert sich LRMV als bedeutender Akteur in der europäischen Rüstungsindustrie. Im Vergleich zu etablierten Rüstungsunternehmen wie dem französischen Nexter oder dem deutschen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) strebt LRMV an, eine führende Rolle im Bereich der gepanzerten Fahrzeuge einzunehmen.

