"Letzte Generation": Durchsuchung nach Flughafenblockade

Zwei Wochen nach der Blockade des Flughafens Frankfurt am Main sind acht Wohnungen von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" durchsucht worden. Die Gruppe selbst berichtete am Donnerstag von Razzien in Berlin , Leipzig, Freiburg, Halle und Mannheim. Ein Sprecher der Frankfurter Polizei bestätigte, dass es infolge der Aktion am Flughafen Durchsuchungen gegeben habe.