Protestaktionen legen Flughäfen Köln/Bonn und Nürnberg lahm

Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben an mehreren Flughäfen Protestaktionen gestartet. In Köln/Bonn und Nürnberg wurde der Flugverkehr eingestellt. Auch in Berlin und Karlsruhe kündigte die Gruppierung Protestaktionen an. Während Karlsruhe einen normalen Flugverkehr meldete, war beim Flughafen Berlin zunächst keine Auskunft zu bekommen.