Klimaprotest der "Letzte Generation": Warten auf ein Zeichen

Sie kleben sich auf die Straße - nicht, weil sie die Straßenverkehrsordnung abschaffen wollen, auch nicht, um gegen das Autofahren per se zu demonstrieren. Teilnehmer der "Letzten Generation" widmen ihren Protest den politischen Entscheidungsträgern. Doch die sind in der Regel nicht auf der Straße, auf deren Teer die Hände der Protestierenden fest haften. Kann so ein Protest überhaupt gelingen? Muss er scheitern? Oder ist er das schon längst?

"Letzte Generation" solle "Protestrepertoire weiterentwickeln"

In mehreren deutschen Großstädten haben Aktivisten der Bewegung "Letzte Genration" Straßen blockiert. 06.02.2023 | 2:07 min

Ist der Protestort richtig gewählt?

Aber ist nicht so ganz klar, warum man sich nun gerade an der Straße festklebt und nicht eben etwas anderes macht.

Andere Orte des Protests

Die Konsequenz daraus wäre: andere Formen oder Orte für den Protest wählen. Diese Wandlung könne man bereits in Teilen beobachten, so Protestforscher Celikates.

"Eben auch durch Aktionen an Parteizentralen, die Blockaden von Häfen, Flughäfen, Farbattacken auf Privatjets, Luxusboutiquen und so weiter, die vielleicht den Zusammenhang, um den es hier geht, deutlicher vor Augen stellen, als wenn man Pendlerinnen und Pendler trifft, die weder Schuld an der Klimakrise sind, noch die politische Macht haben, um dagegen wirklich etwas zu tun."

Klima-Aktivisten haben sich Zugang zu den Rollfelder zweier Flughäfen verschafft und festgeklebt. Die Politik fordert konsequente Strafen. Was bringen Straftaten dem Klimaschutz? 14.07.2023 | 2:11 min

"Letzte Generation" und ihre Vorbilder

Damit spricht Schreiner den Kampf um Frauenrechte oder Bürgerrechte an - an diesen Errungenschaften nehme sich die "Letzte Generation" heute ein Beispiel: "Wir gucken auch in die Geschichte, wo die Bewegungen, die dann erfolgreich waren, zum Beispiel die Suffragetten, die das Frauenwahlrecht mit erstritten haben, oder die Bürgerrechtsbewegung in den USA, immer sehr umstritten waren. Die haben auch sehr, sehr viel Feindseligkeit abgekriegt und zum Teil mussten sie auch wirklich sehr heftige persönliche Konsequenzen auf sich nehmen."