Lindner gegen AfD-Verbotsverfahren: Kein "Persilschein"

Viele Leute wählten die AfD aus Frust über ungeregelte Migration seit der Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU ). Inzwischen gebe es aber einen neuen Realismus in der europäischen Flüchtlingspolitik . In Deutschland sei zum Beispiel das Asylbewerberleistungsgesetz so verändert worden , dass die Anziehungskraft des Sozialstaats reduziert werde.