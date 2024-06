Haushalt 2025: Lindner sieht Fortschritte bei Gesprächen

Im Streit über den Bundeshaushalt für 2025 hat Finanzminister Christian Lindner von Fortschritten gesprochen. Das Erreichen des geplanten Termins am 3. Juli für einen Kabinettsbeschluss ließ der Chef der FDP in einem Interview des Deutschlandfunks am Mittwochmorgen aber weiter offen. "Wir haben große Aufgaben und wir machen Fortschritte", sagte Lindner mit Blick auf seine Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).