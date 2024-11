FDP-Eklat: Politologe schließt Rücktritt Lindners nicht aus

Träger: Lindner könnte noch zurücktreten

Letztlich hat auch der Parteivorsitzende eine Verantwortung dafür, was in der Bundesgeschäftsstelle geschieht.

Außerdem sei Lindner dafür verantwortlich, was und wie nach innen und außen kommuniziert werde. Politologe Träger hebt die Begriffe "D-Day" und "Feldschlacht" hervor, die in dem FDP-Papier verwendet werden. "Das sind sehr martialische Begriffe. Das ist nichts, was man an die Mitarbeiter-Ebene delegieren kann."