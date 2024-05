Lindner sagt "Dankeschön" für 995 Milliarden

Die Entwicklung der Sozialausgaben besorge ihn, so Lindner. Das hatten er und seine Partei zuvor auch schon in einem Zwölf-Punkte-Plan betont. Mit dem Geld der Steuerzahler würde Arbeitslosigkeit subventioniert, so Lindner: "Wir müssen mehr Menschen aus dem Bürgergeld in Arbeit bringen."