Schuldenbremse-Anzeigen: Linke verklagt Lindner in Karlsruhe

Indem Lindner im Mai und Juni 2024 kurz vor der Europawahl mit Steuergeld zwei Anzeigen in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" geschaltet habe, sei das Recht der Linken auf gleiche Chancen im Parteienwettbewerb verletzt worden, heißt es in der Klageschrift, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.