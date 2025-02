Neuaufstellung der Linken: Von Silberlocken bis Antifa

"Auf die Barrikaden", ruft der Linken-Parteichef Jan van Aken im Scherz, als sich die neue Linksfraktion im Bundestag zum ersten Gruppenfoto aufstellt. Die Laune ist blendend, manche Abgeordnete haben erst am Sonntagabend erfahren, dass sie in den nächsten vier Jahren für die Linke im Parlament sitzen.

Ferat Kocak, der in Berlin-Neukölln in einem Erdrutschsieg eins der sechs Direktmandate für die Linke geholt hat, zieht schnell seine schwarze Bomberjacke aus: "Die ist für Neukölln", sagt er lachend, kramt eine dunkle Anzugjacke aus seinem Rucksack und stellt sich zu den anderen.

Polarisierende Abgeordnete als Herausforderung

Kocak ist als Israelkritiker bekannt, organisiert Palästina-Demos und polarisiert auch innerhalb der Linken. Für die Fraktion wird es eine Herausforderung sein, ihn in den nächsten vier Jahren einzubinden.

Linke: Jüngste Fraktion im Bundestag

Wir werden eine sehr schlagkräftige Fraktion sein, eine laute Stimme für soziale Gerechtigkeit, gegen den Rechtsruck, für die Rechte und Freiheiten aller Menschen in diesem Land.

Jüngster und ältester Abgeordneter bei den Linken

Sein Versprechen im Wahlkampf: "Wenn ich in den Bundestag gewählt werde, begrenze ich mein Gehalt auf 2.500 Euro. Den Rest der über 11.000 Euro gebe ich an Menschen in Notlagen, soziale Initiativen und die Partei Die Linke."