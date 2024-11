Gysi, Bartsch und Ramelow als "Silberlocken" für die Linke

Gregor Gysi

"Ein Leben ist zu wenig", heißt die Autobiografie des 76-jährigen, und in der Tat hätten die Volten seines Lebenslaufs auch für mehr als eine Person gereicht. Der in Berlin geborene Jurist mit Rinderzucht-Ausbildung war unter anderem SED-Chef in der untergehenden DDR, Vorsitzender der PDS, Präsident der Europäischen Linken, Oppositionsführer im Bundestag und Wirtschaftssenator in Berlin.