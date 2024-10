Linken-Parteitag: Schwerdtner und van Aken neue Vorsitzende

Ines Schwerdtner und Jan van Aken sind neue Vorsitzende der Linkspartei . Sie wurden am Samstag auf dem Bundesparteitag in Halle an der Saale mit 79,8 beziehungsweise 88,0 Prozent der Stimmen gewählt. Das neue Führungs-Duo tritt damit die Nachfolge von Janine Wissler und Martin Schirdewan an, die beide nicht mehr kandidiert hatten.