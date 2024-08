Duo tritt zurück: War's das mit der Linken, Herr Schirdewan?

Der Parteitag werde entscheiden, wer die Nachfolge des Duos Janine Wissler und Schirdewan antreten wird. "Ich weiß, dass unser Parteitag, unsere Parteitage in der Regel sehr kluge Entscheidungen fällen. Aber was wir jetzt aufs Gleis gesetzt haben, ist ein Verfahren der Kandidatinnenfindung und Kandidatenfindung, dass so als Ideen-Wettbewerb zu bezeichnen ist."