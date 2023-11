CDU-General Linnemann zu Ampel-Streit: Wir würden handeln

"Opposition muss klarer sagen, was sie will"

Carsten Linnemann (CDU) kritisiert die Ampel scharf. Quelle: dpa

Das ZDF-Politbarometer bescheinigt CDU-Parteichef Merz schlechte Aussichten für eine Kanzlerkandidatur: "Die Opposition muss klarer sagen, was sie denn will. Das gilt für Friedrich Merz, das gilt auch für mich als Generalsekretär und genau daran arbeiten wir", so CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. 21.08.2023 | 5:56 min

Linnemann: Mittelstand verunsichert

Von der Opposition gibt es nur Kritik an der Arbeit der Ampel: "Ich würde erstmal handeln", betont Linnemann mit Blick auf die Ampel-Politik. Er kritisiert die Arbeit der Regierung scharf, vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Migration

Der Mittelstand sei völlig verunsichert, habe keine Planungssicherheit. Wenn die Union an der Macht wäre, würde sie zum jetzigen Zeitpunkt ein Sofortprogramm vorlegen, so Linnemann.

Linnemann sieht auch Defizite in der Oppositionsarbeit: "Die Opposition muss klarer sagen, was sie denn will."

Wir werden ein Konzept vorlegen, was wir besser machen würden. Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Die Regierung sei keine Fortschrittskoalition, sondern eine "Abstiegskoalition". Der Kanzler ducke sich weg, kritisiert Linnemann. Zum Thema Kanzlerkandidatur betonte er den "ganz klaren Fahrplan" seiner Partei.

Haßelmann: Zielgenaue Impulse

Britta Haßelmann tritt im ZDF-Interview dem Eindruck einer Blockade innerhalb der Ampel entgegen. Es seien "26 Vorhaben beschlossen", "relevante Entscheidungen" getroffen und "zielgenaue Impulse" für die Wirtschaft auf den Weg gebracht worden.

Beim Thema Kindergrundsicherung betont Haßelmann, es gehe darum, sowohl Zugang zu Leistungen zu vereinfachen als auch Leistungsverbesserung zu erreichen. "Gleichzeitig werden wir wirtschaftliche Impulse auf den Weg bringen", sagte sie mit Blick auf das Wachstumschancengesetz.

Es brauche wirtschaftliche Impulse, es brauche aber auch soziale Impulse, unterstreicht Haßelmann. "Eine sozial und ökologische Marktwirtschaft lebt davon, dass wir einerseits eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben und gleichzeitig etwas tun für den sozialen Zusammenhalt", so Haßelmann.

