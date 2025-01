Kommentar: Forderung nach Register psychisch Kranker absurd

Angststörungen (15,4 Prozent)

Depression (8,2 Prozent)

Störungen durch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch (5,7 Prozent)

Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie sind in Deutschland jedes Jahr 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Nur 18,9 Prozent nehmen Kontakt zu Behandlern auf, ob aus Angst vor Stigmatisierung oder Mangel an Therapieangeboten, ist nicht bekannt.Häufigste Erkrankungen:Psychische Erkrankungen zählen in Deutschland (nach Herz-Kreislauf-, Krebs- und Erkrankungen des Bewegungsapparates) zu den vier wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre.Quelle: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie