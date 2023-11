Geplanter Standort:Binz klagt gegen Rügener LNG-Terminal

Die Gemeinde Binz will LNG-Schiffe vor Rügen verhindern. Archivbild

Die Gemeinde Binz hat nach eigenen Angaben beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen das geplante Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) geklagt.

Die bereits am Donnerstag eingereichte Klage richte sich laut Gemeinde gegen die Anfang der Woche bekannt gewordene Genehmigung des Bergamtes Stralsund für einen Teil der Anbindungspipeline. Das Gericht war am Freitag zunächst nicht für eine Bestätigung zu erreichen.

Der Bundestag hat den Bau eines Flüssiggas-Terminals vor der Insel Rügen bestätigt. In Vorpommern regt sich aus Sorge um Umwelt und Tourismus allerdings Widerstand. 07.07.2023 | 1:47 min

LNG-Terminal bedrohe Umwelt und Tourismus

Binz läuft seit Monaten Sturm gegen das LNG-Terminal . Nach Ansicht von Gemeindevertretern bedroht es die Umwelt und den für die Insel wichtigen Tourismus. Außerdem würden die Kapazitäten nicht benötigt. Die Bundesregierung strebt an, dass das Terminal im kommenden Winter betriebsbereit ist. Es werde für die Energiesicherheit gebraucht.

Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck sind zu Besuch auf der Ostseeinsel. Hier soll eine neue Flüssiggas-Anlage entstehen. Doch: Ist das überhaupt notwendig? 20.04.2023 | 1:35 min

Bundesregierung: Terminal für kalten Winter benötigt

Binz verwies am Freitag erneut auf die Risiken, die durch den Betrieb der Anlagen entstünden. Zudem würden sich der Tankerverkehr sowie die notwendige Ausbaggerung der Fahrrinne auf die Küstenregion auswirken.

Nachdem die Pläne für ein LNG-Terminal vor dem Seebad Sellin immer unwahrscheinlicher werden, steht nun der Hafen von Mukran im Fokus. Oder ganz neu: Ein Standort in der Ostsee, 13 Kilometer von der Küste entfernt. 08.04.2023 | 3:55 min

Verlegeschiff in Rügen eingetroffen

Unterdessen liefen die Genehmigungsverfahren und Arbeiten für das Terminal weiter. Das für die Verlegung der Anbindungsleitung vorgesehene Spezialschiff, die "Castoro 10", ist an Rügens Küste angekommen und wurde am Samstag in den Hafen von Mukran geschleppt. Das Verlegeschiff soll die rund 50 Kilometer Offshore-Pipeline vom Gasknotenpunkt Lubmin durch den Greifswalder Bodden um den Südosten Rügens herum bis nach Mukran verlegen.