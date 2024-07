Demokratie: Wann Lobbyismus zum Problem in der Politik wird

Die meisten Menschen haben kein gutes Bild von Lobbyismus . Sie denken an dubiose Deals in Hinterzimmern, zwischen mächtigen Wirtschaftsbossen und vermeintlich korrupten Politikern. Dabei ist Lobbyismus an sich keine schlechte Sache. Denn Lobbyismus bedeutet sinngemäß erst einmal nur Interessenvertretung. Und Interessenvertretung ist in einer Demokratie grundsätzlich wichtig.