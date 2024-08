Luca Piwodda: Junger Bürgermeister will Demokratie stärken

Bei nur knapp 2.500 Einwohnern ist Piwodda besorgt darüber, wie die Stadt in 20 bis 30 Jahren noch aussieht. Er beginnt einen Job bei einem Energieversorger, will aber auch politisch mit anpacken. Dafür kandidiert er gleich für vier politische Ämter: Kreistag Uckermark, Ortsbeirat Gartz, die Stadtverordnetenversammlung und als Bürgermeister in Gartz (Oder). Nach der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 kann Luca Piwodda einen großen Erfolg feiern und gleich alle vier politischen Ämter antreten.