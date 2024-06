Steinmeier würdigt Walter Lübcke: "Haben nicht genug getan"

Fünf Jahre nach dem rechtsextremistischen Mordanschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den CDU-Politiker als Kämpfer für die Grundwerte der Bundesrepublik gewürdigt. "Wir wissen nicht, ob der Mord an Walter Lübcke hätte verhindert werden können", sagte er am Sonntag bei einer Gedenkfeier in Kassel.