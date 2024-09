Deutschland erhält Iris-T: Luftverteidigung wird verstärkt

Im schleswig-holsteinischen Todendorf, wo in für Bundeswehrverhältnisse in hohem Tempo ein Ausbildungszentrum hochgezogen wurde, sind seit dem vergangenen Jahr ukrainische Soldaten am System ausgebildet worden. Künftig sollen hier auch deutsche Soldaten das System kennenlernen, genau wie europäische Partnernationen, die es ebenfalls kaufen. Galt bislang "Ukraine first", so heißt es nun aus der deutschen Regierung, auch wir müssen handlungsfähig sein.