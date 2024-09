Machetenangriff in Linz: Hinweise auf islamistische Tat

Hinweise auf islamistische Tat : Machetenangriff in Linz: IS-Flagge entdeckt

06.09.2024 | 14:13 |

Nach dem Machetenangriff auf eine Polizeiwache in Linz am Rhein haben Ermittler Hinweise auf ein islamistisches Motiv. Der Täter war überwältigt worden und kommt nun in U-Haft.