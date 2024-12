Magdeburg: "Allerwichtigste ist einfach ein Ansprechpartner"

Interview

Opferbeauftragte Sachsen-Anhalt : "Das Allerwichtigste ist ein Ansprechpartner"

23.12.2024 | 22:06 |

Gabriele Theren ist Ansprechpartnerin für Betroffene schwerer Gewalttaten in Sachsen-Anhalt. Was brauchen Betroffene in Magdeburg jetzt und welche Hilfen gibt es?