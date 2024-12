Magdeburg: So kam der Täter auf den Weihnachtsmarkt

Schon auf dem Rettungsweg soll Taleb A. das Tempo erhöht und erste Passanten verletzt haben. Er sei abgebogen, weiter in Richtung Rathaus gefahren und habe auf gerader Strecke erheblich das Tempo erhöht. Am Ende des Platzes bog der Festgenommene in die Hartstraße ab. Festgenommen wurde er schließlich um 19:05 Uhr an der Kreuzung, wo der Anschlag drei Minuten zuvor begann.