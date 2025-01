Derweil wachsen die Sorgen vor einer weiteren Instrumentalisierung der Tat. Am Donnerstag jährt sich zum 80. Mal die sogenannte Magdeburger Bombennacht. Am 15. und 16. Januar 1945 wurden große Teile der Stadt zerstört. In den vergangenen Jahren nutzten rechtsextreme Gruppen dieses Gedenken für Aufmärsche. Stadt und zivilgesellschaftliche Gruppen stellen sich dem entgegen.