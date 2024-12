Ablauf, Täter, Opfer: Anschlag in Magdeburg - Was wir wissen

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren sein. ZDFheute live mit den ersten Informationen.

Das wissen wir zur Tat

Am Freitagabend ist ein Auto auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg in eine Menschenmenge gerast. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie der Fahrer des BMW mit hoher Geschwindigkeit über den Weihnachtsmarkt fährt und Dutzende Personen erfasst. Ein Polizeisprecher sprach von einer Strecke von "mindestens 400 Metern".