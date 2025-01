Magdeburg: Wissing beantragt Millionen-Hilfe für Opfer

Bundesjustizminister Volker Wissing hat für die Opfer des Attentats auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ein Sonderbudget in zweistelliger Millionenhöhe beantragt. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte am Samstag in Berlin, der parteilose Ressortchef habe den Deutschen Bundestag um die Bewilligung von Haushaltsmitteln zur Unterstützung der Opfer von Magdeburg in Höhe von 25 Millionen Euro ersucht.