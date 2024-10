Berlin: Mahnmal für Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft

Gerade wieder haben wir davon gelesen, dass das mit dem Einheitsdenkmal wohl nicht so bald klappen wird. Nach bösem Verlachen von Entwürfen, nach einigen Verwerfungen was den Ort betrifft und nach langen Verzögerungen wissen wir jetzt: Die Fertigstellung des Einheitsdenkmal wird sich noch weiter verzögern. Da mutet die neueste Ankündigung der Kulturstaatsministerin überraschend an, dass es nun endlich das Denkmal für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft geben soll: