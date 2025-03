Mannheim: Polizei zum Umgang mit psychisch kranken Tätern

Am Montag ist ein Mann mit einem Kleinwagen durch eine Fußgängerzone in Mannheim gerast und hat dabei zwei Menschen getötet. ZDF-Reporter Jany berichtet.

Jochen Kopelke: Es gibt spezielle Konzepte und Ausbildungen in der Polizei. Da kommt es auf Kommunikation an, da kommt es auf Empathie an und auch ein bisschen Raffinesse im Dienst, dass man eine gefährliche Situation sofort löst und Gefahr verhindert. Aber so einem mutmaßlichen Täter wie gestern, jemand, der mit einem Auto fährt, begegnet man anders. Da geht es darum, so schnell wie möglich zu intervenieren.