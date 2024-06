Mannheim: Steinmeier bei Gedenken für getöteten Polizisten

Zuvor hatte Steinmeier auf dem Mannheimer Marktplatz des dort vor einer Woche getöteten Polizisten bei einer Gedenkminute gedacht und am Tatort ein Blumengebinde niedergelegt. Um 11:34 Uhr hielten Steinmeier, Ministerpräsident Winfried Kretschmann ( Grüne ) und Landesinnenminister Thomas Strobl ( CDU ) in stiller Trauer inne. Auch die Eltern des getöteten Polizisten sowie weitere Angehörige nahmen an dem Gedenken teil. Die Polizei Baden-Württemberg hatte zu der Gedenkminute aufgerufen.