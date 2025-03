Todesfahrt in Mannheim: Minister Strobl verteidigt Ermittler

Seelsorger führen mehr als 700 Gespräche

Martina Lenz spricht von einer tiefen Verletztheit und Betroffenheit, die sie seit "dem schrecklichen Ereignis" in der Stadt spürt. Sie hat in den letzten rund zwei Wochen 60 Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger koordiniert, die an vielen Stellen der Stadt für alle ansprechbar waren: "Diese Gespräche dauerten 15 Minuten, vielleicht auch mal eineinhalb Stunden, wo konkret gefragt wurde: Was kann ich jetzt tun?"