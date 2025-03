Schwesig zu Koalition: Darf nicht zu Regierungsstreit kommen

Eigentlich sollte bis Ostern eine Regierung von Union und Sozialdemokraten stehen - so hatte es CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagen. Um das Ziel zu erreichen, setzen 19 Vertreter von CDU , CSU und SPD am heutigen Montag in Berlin die Gespräche über eine mögliche gemeinsame Koalition fort. Mit dabei: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Schwesig: Knackpunkte von Union und SPD auflösen

Schwesig: Bürger sind Streit in der Regierung leid

Die Bürgerinnen und Bürger seien Konflikte innerhalb der Regierung leid. Man dürfe daher nicht in eine Koalition gehen und "Knackpunkte nicht auflösen" so Schwesig.

Streitpunkt Steuern: Schwesig fordert Umverteilung

Ein Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen: Steuern. "Wir wollen vor allem Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen", so die Ministerpräsidentin. Aber: "Das große Problem ist, dass es dafür kein Geld im Haushalt gibt." Die zuletzt beschlossenen Schulden für Verteidigung und Infrastruktur lösten dieses Problem nicht.

Diese Entlastungen "wollen wir aber", so Schwesig. Daher müsse man darüber nachdenken "die Reichsten in diesem Land doch hinzuziehen". Das Problem: Steuererhöhungen kommen für die CSU nicht infrage: "Für uns ist auf jeden Fall klar, Steuererhöhungen sind völlig ausgeschlossen", sagte CSU-Chef Markus Söder am Sonntagabend in der ARD. Ähnlich äußerte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Alexander Dobrindt (CSU) kündigt Zurückweisungen an den Grenzen an - und schließt Steuererhöhungen aus.

Streitpunkt Migration: Nicht über Köpfe der Nachbarn hinweg

Laut Sondierungsergebnissen haben Union und SPD sich darauf geeinigt, Zurückweisungen von Asylsuchenden an den europäischen Grenzen in Abstimmung mit den Nachbarländern zu ermöglichen, um die irreguläre Migration zu verringern. Was eine Abstimmung jedoch praktisch bedeutet - darüber sind sich die möglichen Koalitionspartner uneinig. Schwesig erklärt:

Abstimmung an den Grenzen erfolge bereits, so Schwesig: "Zum Beispiel bei uns in Mecklenburg-Vorpommern an der polnischen Grenze, das funktioniert auch". Künftig sei es denkbar, gemeinsame Kontrollen von Bundespolizei und der polnischen Polizei durchzuführen, so Schwesigs Vorschlag.