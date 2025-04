Friedenspreis an Holocaust-Überlebende: Margot Friedländer

Die 1921 in Berlin geborene Margot Friedländer hat das Konzentrationslager Theresienstadt als einzige in ihrer Familie überlebt. Ihr jüngerer Bruder und ihre Mutter wurden 1943 in Auschwitz ermordet, ihr Vater und ihre Tante bereits 1942. Nachdem Margot Friedländer zunächst in Verstecken überlebt hatte, wurde sie 1944 in Berlin verhaftet und in das KZ Theresienstadt deportiert. Nach der Befreiung 1945 ging sie im Jahr darauf mit ihrem Ehemann in die USA.