Marine-Besuch: Personallücken gefährden Kriegstüchtigkeit

Eva Högl fordert, künftig mehr Geld nicht nur in Material zu investieren, sondern auch in Personal.

Besuch aus Berlin ist da und die Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders in Kiel freut sich, dass die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, auf das Minenjagdboot "Dillingen" kommt. Kann sie so doch den Alltag ihrer Mannschaften nach Berlin vermitteln.

Herausforderungen wachsen, aber das Gerät ist alt

Manche Teile gibt es so in der Art gar nicht mehr, da muss dann natürlich vornehmlich bei anderen Booten geguckt werden, dass das rangeschafft wird.

Personalknappheit schwieriger zu beheben als Materialmangel

Doch alles neue Material würde nichts nutzen, wenn denn der Personalmangel nicht gelöst wird. Davon ist die Teilstreitkraft Marine besonders betroffen. Seefahrt gilt als wenig attraktiv: Lange Einsätze weg von zu Hause, eng das Leben an Bord. Entsprechend sind viele Stellen unbesetzt. Und so müssen einige Soldaten - beispielsweise die, die die Sonargeräte bedienen, immer wieder ran.

Überlastung ist die Folge, viele kehren der Marine den Rücken. Die Wehrbeauftragte Eva Högl fordert, künftig mehr Geld nicht nur in Material zu investieren, sondern auch ins Personal: "Weil diejenigen, die hier hochmotiviert, bestens ausgebildet ihren Dienst leisten, wollen gerne auch noch verlängern. Und sie brauchen eine Perspektive, zum Beispiel Berufssoldat oder Berufssoldatin zu werden. Sie brauchen gute Rahmenbedingungen für ihren Dienst, und darum wird es in Zukunft gehen."

Es braucht neue Ideen

Es ginge um eine passende Honorierung, Zulagen, sagt Högl, aber auch um bessere Rahmenbedingungen. Die Mannschaft der "Dillingen" probiert in zwei Modellprojekten gerade zwei aus: Zum einen können sie in einer Viertagewoche auf See angesammelte Überstunden abbauen. Zum anderen ist nun erlaubt, auch im Heimathafen Kiel an Bord zu übernachten.