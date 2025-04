Amthor bei "Lanz": "Das war mein größter politischer Fehler"

Ohne das Informationsfreiheitsgesetz würden "viele Skandale nicht aufgedeckt" werden, so DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster. Amthors Kritik am IFG rühre daher, dass er "selber davon betroffen" sei.

Amthor: Informationsfreiheitsgesetz ist ineffizient

Schweitzer: Wesenskern des IFG darf nicht verloren gehen

Eine besondere Note bekam die Diskussion in der Sendung dadurch, dass gerade Amthor die Arbeitsgruppe, in welcher die Abschaffung des IFG in seiner jetzigen Form verhandelt wurde, für die CDU-Seite leitet.

Aufgrund einer IFG-Anfrage wurde im Juni 2020 bekannt, dass Amthor Lobbyarbeit für das IT-Unternehmen Augustus Intelligence betrieb. Der CDU-Politiker hatte zu dieser Zeit einen Aufsichtsratsposten in diesem Unternehmen und besaß Aktienoptionen. Dass nun ausgerechnet Amthor das IFG in seiner jetzigen Form abschaffen will, hat für einige Beobachter einen faden Beigeschmack.

Amthor: "Das war mein größter politischer Fehler"

Von Lanz darauf angesprochen, dass allgemein der "fatale Eindruck" herrscht, die Union hätte sich bisher bei den laufenden Koalitionsverhandlungen an keiner Stelle durchgesetzt, konterte Amthor: "Schauen Sie sich mal das Sondierungspapier an. Da haben wir von dem Sofortprogramm, das unsere wichtigsten Maßnahmen enthält, in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik, neun von 15 Punkten durchgesetzt."